NATIONS LEAGUE – Domani gara di andata dei quarti tra Italia e Germania, Spalletti si affida ai giocatori napoletani

Domani sera, a San Siro, ritorna in campo la Nazionale italiana targata Luciano Spalletti per affromtare, nella gara di andata dei quarti di finale di Nations League, la Germania; l’ex tecnico degli azzurri, per questa delicata partita, intende affidarsi al blocco Napoli, ben cinque i partenopei convocati. Negli allenamenti condotti in questi giorni, il ct azzurro ha provato ben quattro calciatori di Conte, possibili titolari nella formazione inziale contro i tedeschi. Si tratta di Di Lorenzo e Buongiorno, per quanto riguarda il reparto di difesa, di Politano, nel centrocampo a cinque ed infine di Raspadori in avanti. Dunque rimarrebbe fuori il solo Meret, che ovviamente ha davanti l’ex Milan Donnarumma, inamovibile. Se così fosse, sarebbe un’immensa gioia per il tecnico leccese, il quale, rispolveramdo l’ex interista, è riuscito a convincere il buon Lucianone a riprendere, in Nazionale, Matteo Politano, che mancava all’appello dell’Italia da un anno e mezzo, per la precisione dal novembre 2023. L’Italia ha la grande occasione di vincere questo trofeo ma per andare avanti nella competizione dovrà superare la Germania nei due match di Milano e di Dortmund, nel ritorno di domenica sera. Questo duplice incontro con i tedeschi non deciderà soltanto il cammino degli Azzurri in Nations League ma influirà pure sul percorso del prossimo campionato mondiale. Infatti la nostra Nazionale, qualora arrivasse alla final four di giugno, verrebbe inserita nel girone di qualificazione assieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre, in caso contrario, farebbe parte del gruppo formato da Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. La vincente dei due confronti fra Italia e Germania accederà alla semifinale, con Danimarca o Portogallo che si disputerà il 4 giugno 2025.

