Serie A – Il Discorso scudetto, malgrado il successo dell’Inter con l’Atalanta, non è affatto chiuso, il Napoli con soli 3 punti di distacco non molla

La vittoria dell’Inter contro l’Atalanta nel posticipo di domenica sera, valido per la 29esimo giornata ed il contemporaneo mezzo passo falso del Napoli, a Venezia, hanno indotto molti addetti ai lavori ad affermare che la squadra di Inzaghi si riconfermerà campione d’Italia. Nulla di più falso, il discorso scudetto, con ben nove gare ancora da giocare, non è affatto chiuso, tutto, da qui a maggio, può succedere, tanto più che il distacco del Napoli di soli tre punti non è incolmabile, del resto gli azzurri, come l’Atalanta, anch’essa ancora in corsa, devono disputare solo queste partite che ci separano dal termine del campionato, mentre la formazione nerazzurra dovrà giocare almeno quattro partite in più, due in Champions contro il Bayern Monaco e due in Coppa Italia nel derby con il Milan. Due formazioni che toglieranno, certamente tante energie ai campioni uscenti. Dal canto suo, il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa, a patto però, che ritrovi subito la fame di successi e la via del gol. Il mal di gol è il primo problema della compagine di Conte che rispetto all’Inter e ai bergamaschi, ha segnato venti reti in meno ma ha la miglior difesa del torneo. Non era era il caso di esaltarci dopo le tante vittorie di fila di qualche tempo fa e non è il caso, ora, di abbatterci. Il cammino è lungo e c’è tutto il tempo per recuperare. Tuttavia, a prescindere dalla lotta scudetto, il Napoli, l’anno prossimo, giocherà la Champions League e la rosa, oggi a disposizione di Conte, non è assolutamente adeguata per tenere il passo nell’Europa che conta.. Pertanto per rimediare a questa situazione il ds Manna sta lavoroando per il futuro, nel tentativo di bloccare alcuni top player, al fine di rinforzare e allungare la rosa in tutti i reparti. Già chiuso, come anticipato qualche giorno fa, seppur sulla parola, l’acquisto del ventenne difensore dell’Empoli Marianucci. Pronto, poi il rinnovo del portiere Meret, quindi, proposto anche il rinnovo ad Anguissa. Sul mercato estivo il club di De Laurentiis intende andare su un profilo difensivo affermato e nel mirino c’è il francese venticinquenne dell’Udinese Solet. Inoltre, saranno investi i 150 milioni ricavati dalla vendita di Kvaratskhelia e da quella futura di Osimhen. Questo tesoretto servirà per regalare a Conte un esterno ed un attaccante di peso. I nomi sul taccuino del direttore sono Zhegrova e Paixao, giocatori di valore che suicuramente farebbero la differrenza.