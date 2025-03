RADIO KISS KISS NAPOLI – Valter De Maggio ha parlato di un interesse della società azzurra per il difensore Gatti della Juve

Il club di De Laurtentiis, pur essendo solo a marzo, sta cominciando già a programmare la prossima stagione in cui la squadra sarà impegnata su tre fronti, ragion per cui Manna è al lavoro in ottica mercato estivo. Nelle ultime ore si sta parlando di un interessamento del Napoli per il difensore Federico Gatti della Juventus. La notizia giunge anche da Radio Kiss Kiss Napoli, dove, nel corso della trasmissione sportiva Radio Gol, il cvonduttore Valter De Maggio ha confermato tali voci. Quindi, il centrale bianconero sarebbe il primo obiettivo del direttore sportivo in ottica futura. Tuttavia non vedo come la Juve possa lasciare andare un giocatore cardine della squadra, attualmente guidata da Motta. Del resto l’interesse per il difensore bianconero nasce dal fatto che Juan Jesus, ha il contratto in scadenza a giugno nel 2025 e perciò dovrà essere sostituito con un calciatore di sicuro affidamento come Gatti, che il ds azzurro conosce molto bene fin dai tempi del Frosinone.