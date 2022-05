Serie A: i bookie credono alla salvezza della Salernitana, in quota è testa a testa con il Cagliari

ROMA – Il pareggio con l’Atalanta ha portato alla Salernitana il decimo punto nelle ultime quattro partite. Con un ruolino di marcia da squadra di vertice, i granata sono tornati a sognare per la salvezza e, in vista del recupero con il Venezia, possono sognare l’uscita dalla zona retrocessione per la prima volta da inizio campionato: i betting analyst di Olybet.it offrono a 1,70 la permanenza in Serie A, mentre la retrocessione paga 2 volte la posta. Rischia tanto il Cagliari, la cui retrocessione è offerta a 1,75, con la salvezza a quota 1,90. Ormai a un passo dal baratro il Venezia, che ha come ultima chiamata lo scontro diretto con la Salernitana: la salvezza dei lagunari paga 8 volte la posta. Non va molto meglio al Genoa, sconfitto nel Derby e lontano dalla permanenza nella massima serie, in quota a 7. Vicinissime al traguardo Sampdoria e Spezia: per entrambe la quota della retrocessione è altissima e vale 12 volte la posta.