CALCIOMERCATO – Il Psg insiste per Kvaratskhelia, sul piatto oltre 110 milioni di euro per portare il georgiano a Parigi

La dirigenza del club parigino non molla la presa ed insiste per avere Kwicha Kvaratskhelia. Per portarlo sotto la Torre Eiffel, il Psg è pronto a mettere sul piatto la grossa cifra di 110 milioni di euro. I transalpini non hanno nessun’altra alternativa, l’obiettivo unico e solo resta il talento georgiano. Del resto, i francesi sono già in parola con il suo procuratore, per cui sono quasi certi di spuntarla. Naturalmente, c’è il veto di Antonio Conte sulla cessione di Kvaratskhelia, considerato basilare per il nuovo Napoli. Come ricorderete, l’ex Dinamo Batumi è legato alla società partenopea con un contratto che scadrà solo nel 2027 e De Laurentiis è propenso ad allungarlo con un cospicuo ritocco sull’ingaggio che passerebbe dagli attuali 1,2 milioni ai 4,5 futuri, a fronte, tuttavia, di una richiesta di 6 dell’agente. Riusciranno Manna e Conte a convincere il numero 77 azzurro a restare all’ombra del Vesuvio? Purtroppo è difficile pronosticare come si evolverà questa vicenda. Naturalmente, il club transalpino offre al calciatore quasi il doppio di quanto proposto dal Napoli, per cui è una tentazione molto allettante per Kwicha che, ovviamente, bada a guadagnare sempre di più, accetttando la migliore offerta. Daltronde, anche la cifra che vorrebbe sborsare il club parigino rappresenta un’offerta indecente e il presidente ha sempre detto che, davanti a cifre esorbitanti, nessuno è incedibile.