EURO 2024 – Germania e Sizzera pareggiano per 1 a1, l’Italia, in caso di qualificazione, incontrerà gli elvetici agli ottavi

I risultati della domenica che ha aperto la terza e ultima tornata dei raggruppamenti di Euro 2024 hanno registrato il pari per 1 a 1 tra la Germania, padrona di casa con la Svizzera ed il successo dell’Ungheria, di misura, in extremis, contro la Scozia che le permette di sperare in un ripescaggio tra le migliori terze di tutti i gironi. Questa sera, a Lipsia, tornerà in campo la nostra nazionale che affronterà la Croazia, Per raggiungere il turno successivo la squadra di Luciano Spalletti dovrà, come minimo pareggiare, per poi incontrare, agli ottavi gli elvetici, in una sorta di rivincita dell’eliminazione dai Mondiali del 2022.