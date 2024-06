Euro2024, l’Italia non può più sbagliare: contro la Croazia quote da riscatto per gli Azzurri

Dimenticare la brutta prestazione con la Spagna e puntare dritto agli ottavi di finale di Euro2024. Non c’è altra strada per l’Italia di Luciano Spalletti, che abbandonate le velleità di primato, lunedì sera alle ore 21 gioca con due risultati su tre contro la Croazia per centrare il secondo posto del Gruppo B. Non sarà scontato per gli Azzurri, contro un avversario battuto solo una volta – addirittura nel 1942 – reduce dalla semifinale dell’ultimo mondiale ma capace di conquistare un solo punto nelle prime due uscite in Germania. Su William Hill, avanti il ritorno al successo dell’Italia, offerto a 2,45, mentre pareggio e vittoria croata si giocano a 3,10. A bassa quota, 1,36, la doppia chance «X2», che regalerebbe il passaggio del turno a Donnarumma e compagni. Occhio all’Under 2.5, uscito nelle ultime quattro sfide dirette e ancora in pole, a 1,80, sul terzo Over 2.5 nella manifestazione per la Croazia, dato a 1,90. L’unico precedente nella fase finale di un Europeo risale al 2012, match terminato 1-1, come i successivi due giocati poi dalle due nazionali: il quarto 1-1 di fila è in pole a 6, seguito dallo 0-1 italiano visto a 7,50, mentre è fissato a 10 il 2-1.

Per gli esperti di William Hill sarà una partita che potrà sbloccarsi fin da subito: avanti a 2,90 il primo gol del match entro il minuto 15, occhio invece a una rete nei minuti di recupero della ripresa fissata a 4,75. Luciano Spalletti chiede un apporto in zona gol ai propri uomini di attacco, ancora a segno dopo i primi 180’ di Euro2024: si gioca a 3,60 la rete di Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori e Mateo Retegui, seguiti a 4,50 da Federico Chiesa, mentre per la Croazia occhio a due vecchie conoscenze del calcio italiano come Bruno Petkovic e Ante Budimir, offerte a 3,70 come Andrej Kramaric, a segno contro l’Albania.

Marzia Acampora