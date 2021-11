Serie A, capocannoniere: Immobile da 10, in quota prende il largo

ROMA – Decimo gol in campionato per Ciro Immobile, che con la rete alla Salernitana va in doppia cifra per la sesta stagione di fila. Il bomber della Lazio allunga nella classifica dei migliori realizzatori biancocelesti e compie un balzo nelle scommesse sul capocannoniere, staccando i diretti concorrenti. Su Planetwin365 Immobile passa da 3,30 a 2,40, quota che raddoppia per trovare il primo contendente, Vlahovic, rimasto a secco contro la Juventus e ora a 5,00. Terzo posto virtuale per Duvan Zapata, salito a sei marcature e in tabellone a 7,00, davanti a Lautaro Martinez, Victor Osimhen e Edin Dzeko, tutti a 9,50. Poco più indietro continua l’assalto di Giovanni Simeone, salito a 9 gol in classifica cannonieri e offerto a 10 volte la posta, mentre sono molto più lontani Joao Pedro (21,00) e Mattia Destro (21,00).