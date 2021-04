Napoli-Lazio, sfida tra bomber: i bookie puntano su Immobile, Mertens per la storia

La sfida tra Napoli e Lazio vale un pezzo di qualificazione in Champions, ma non solo; quella tra partenopei e biancocelesti è anche la sfida tra due grandi bomber della Serie A. Da un lato Ciro Immobile, che contro il Napoli va in gol da 5 confronti consecutivi, dall’altro Dries Mertens che segnando raggiungerebbe il record di Antonio Vojak a quota 102 reti con la maglia partenopea in Serie A. Una sfida nella sfida anche per i betting analyst che puntano sull’attaccante biancoceleste: la prima rete del match firmata da Immobile, infatti, vale 5,40 volte la posta mentre leggermente più lata la quota riservata al belga tanto che una sua marcatura in grado di sbloccare il match è in quota a 6.

Protagonisti annunciati, Immobile e Mertens, ma non gli unici in una sfida per cuori forti: il favorito per aprire le marcature per 888sport, subito dietro l’attaccante laziale, è Victor Osimehn in quota a 5,50 mentre per la Lazio i gol possono provenire anche dal centrocampo con una rete di Luis Alberto che vale 10,50 volte la posta e una di Milinkovic-Savic a 11. RED/Agipro