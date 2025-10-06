BOLLETTANDO

Top-4, pochi cambiamenti in quota Champions: per i bookie la Roma insegue la qualificazione nonostante il primo posto

Vincenzo Letizia 6 Ottobre 2025 0 50 sec read

Vincono Napoli e Inter, pareggiano Juventus e Milan nel big match di domenica sera. Dopo i risultati della sesta giornata di Serie A, sono pochi i cambiamenti in quota per le squadre che aspirano a qualificarsi alla prossima Champions League. Un piazzamento tra le prime quattro del Napoli di Antonio Conte, come riporta Agipronews, resta stabile a 1,05 su Sisal e GoldBet, così come quello del Milan di Massimiliano Allegri, fissato a 1,20. Cala leggermente, da 1,25 a 1,22, la qualificazione dell’Inter di Cristian Chivu, mentre rimane a 1,40 quello della Juventus di Igor Tudor. Nonostante l’ottimo avvio in campionato, culminato con il primo posto dopo la vittoria di Firenze, non cambia l’offerta per vedere la Roma giocare la prossima Champions League, in lavagna a 1,85. Più indietro, a 5,50, l’Atalanta di Ivan Juric, fermata sull’1-1 dal Como di Cesc Fabregas, il cui piazzamento nella top-4 vale 11 volte la giocata. Lontani il Bologna di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri, la cui qualificazione è in lavagna rispettivamente a 14 e 23.

 

FP/Agipro

Vincenzo Letizia

