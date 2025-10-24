BOLLETTANDO

Serie A: un’Inter lanciatissima trova un Napoli in crisi: per i bookie nerazzurri favoriti al “Maradona”, in quota gol Lautaro e Bonny ancora decisivi

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 1 min read

ROMA – Due squadre dagli stati d’animo contrapposti si affrontano al Diego Maradona nella partitissima dell’ottava giornata: due sconfitte consecutive il Napoli (tre nelle ultime cinque partite), sette vittorie di fila l’Inter che ha appena perfezionato l’aggancio in classifica. I bookie – si legge su Agipronews – vedono favorita la lanciatissima squadra di Chivu, che si gioca a 2,50 su Snai, contro il 3,10 del segno “1”, uscito in tutti i match casalinghi dei campioni d’Italia. Nel mezzo, a 3, il pareggio finale di entrambi i precedenti dell’anno scorso. Gli ultimi quattro scontri diretti sono tutti terminati con meno di tre reti complessive: anche per questo big-match gli esperti puntano sull’Under, visto a 1,72 su Planetwin365, mentre l’Over vale 2 volte la posta puntata. Grande equilbrio negli ultimi anni tra i due club: cinque degli ultimi dieci scontri diretti tra Napoli e Inter hanno visto come risultato finale l’1-1, ancora in pole sabato a 5,75. Lo 0-0 e il 2-2 sono in lavagna nell’ordine a 8,50 e 14, mentre la vittoria dell’Inter 1-0 paga 8,25 volte la posta puntata e quella 2-1 10 volte. L’1-0 e il 2-1 per i campioni d’Italia sono visti infine a 9,50 e 12.

MARCATORI Conte spera di recuperare Hojlund al centro dell’attacco, che aveva realizzato 6 reti nelle ultime quattro partite giocate prima di fermarsi: un gol dell’attaccante danese è proposto a 4, quello di McTominay – a segno contro il PSV – a 4,50. Il primo gol di De Bruyne al “Maradona” si gioca a 6. Nell’Inter, Chivu dovrebbe dare fiducia a Bonny, match-winner contro la Roma: il quarto gol in Serie A dell’attaccante francese vale 3,50 la posta puntata, quello di capitan Lautaro 3. Dimarco, a segno l’anno scorso, è fissato a quota 8.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

