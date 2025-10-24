NewsMix24

Serie A, Pisa-Milan 2-2: Allegri frenato, il Milan si salva al 93’

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025

Il Milan manca la fuga e deve ringraziare Athekame, che al 93’ evita una clamorosa sconfitta all’Arena Garibaldi. I rossoneri partono forte con Leão, autore del vantaggio dopo appena sette minuti, ma il Pisa reagisce con coraggio: Cuadrado pareggia su rigore e nel finale Nzola firma il sorpasso che fa sognare i toscani. Quando il colpo grosso sembra fatto, Athekame trova il destro del 2-2 che salva Allegri dal tracollo. Un punto che lascia il Milan in vetta, ma con l’amaro in bocca: la fuga resta solo un’idea, mentre il Pisa conquista un pari di prestigio.

Vincenzo Letizia

