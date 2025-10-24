ALTRI SPORT

CICLISMO – Kevin Bonaldo, muore il giovane ciclista: malore durante la “Piccola Sanremo”

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025

Tragedia nello sport italiano: Kevin Bonaldo, 25enne ciclista originario di Loria (Treviso), è morto dopo essere stato colpito da un grave malore al termine della gara “Piccola Sanremo”.

Il giovane atleta era ricoverato da settimane presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stato trasferito in condizioni disperate.  Durante la competizione, poco prima dell’arrivo, Bonaldo accusò un malore improvviso, cessando di parlare e sollevando il braccio per chiedere aiuto.  I sanitari intervennero immediatamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, le sue condizioni si aggravarono con il passare dei giorni.

La notizia ha scioccato il mondo del ciclismo, che ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del corridore e al suo team, la Sc Padovani Polo Cherry Bank.

Bonaldo era considerato un talento emergente, con ambizioni nel panorama internazionale. Un destino prematuro interrompe un percorso sportivo promettente e lascia un vuoto difficile da colmare.

