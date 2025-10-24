NEWS

Supercoppa italiana 2025, svelate date e orari dei match: la finalissima il 22 dicembre alle 20

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 1 min read

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della Supercoppa italiana 2025, che anche in questa edizione si svolgerà interamente in Arabia Saudita. Il mini torneo si aprirà giovedì 18 dicembre alle 20 con Napoli-Milan, prima delle due semifinali che vedrà opposte la vincitrice della scorsa Serie A e la finalista della scorsa Coppa Italia; venerdì 19, sempre alle 20, sarà invece la volta di Bologna-Inter (vincitrice della Coppa Italia contro seconda classificata in campionato). L’appuntamento con la finalissima è per lunedì 22 dicembre, sempre alle ore 20.

IL COMUNICATO DELLA LEGA SERIE A

“Le gare per l’aggiudicazione della Supercoppa italiana 2025/2026, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, trentottesima edizione del trofeo, si disputeranno a Riyadh (Arabia Saudita), presso l’Al-Awwal Park, da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre 2025 tra le Società:

SSC Napoli: Società Campione d’Italia Serie A Enilive 2024/2025

Bologna FC: Società Vincitrice Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025

FC Internazionale: Società seconda classificata nel Campionato Serie A Enilive 2024/2025

AC Milan: Società Finalista Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025

Il presente elenco rappresenta l’ordine di ranking tra le suddette Società e determina altresì l’ordine di svolgimento della gara di Finale.

Lo schema delle gare è il seguente:

Semifinale A (vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia): Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

Semifinale B (vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A): Bologna – Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane (l’ordine di svolgimento della Finale è determinato dal ranking di cui sopra)”.

Vincenzo Letizia

