De Rienzo, Rosiello, Napolitano e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 3 min read

De Rienzo: “Non a casa nostra, credo nel riscatto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista e conduttrice Jolanda De Rienzo: “Non vorrei essere nei panni di Conte e dei giocatori, ma le responsabilità vanno sempre condivise. “Non a casa nostra”, c’è scritto anche nel trailer del film dello scudetto. Significa che nessuno può venire al “Maradona” a fare ciò che vuole. L’obiettivo è riprendersi l’orgoglio. Sono curiosa e credo nella reazione. Il Napoli paga l’assenza di Lukaku: è prolungamento della mente dell’allenatore e punto di riferimento dei compagni. Interpreta pienamente l’attaccante così come lo vuole Conte. La sua assenza si sente eccome e il Napoli la sta pagando più di quanto si pensi. Milinkovic-Savic, così come Meret, è un portiere di livello altissimo. Conte vuole il lancio lungo per impostare l’azione, per andare direttamente sulla punta. In questo senso il portiere azzurro si avvicina di più a questo tipo di esigenze”. 

Rosiello: “Assenza di Lobotka pesante, come nel cinema il regista è fondamentale”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’attore Michele Rosiello: “Sono a Milano ma lavoro parecchio e non ho avuto a che fare con interisti. Inoltre il mio regista è milanista, quindi praticamente fa il tifo per il Napoli assieme a tutti gli altri sostenitori rossoneri. Conte ha ragione: tanti acquisti nuovi non sono facili da inserire, ma erano necessari. Inoltre alla squadra manca l’intera colonna vertebrale. Da Meret a Rrahmani a Lukaku e ora Hojlund, passando per Lobotka, che è fondamentale. Come nel mio lavoro il lavoro del regista è essenziale. Per il Napoli non è facile trovare un nuovo punto di riferimento. Improvvisazione? Si può fare in alcuni casi nel cinema, ma nel calcio non penso. Conte ha tutto nelle sue mani, e sono sicuro che sa molto bene cosa fare. È lui che deve sopperire a qualche mancanza, visto che penso che in questo Napoli c’è qualche giocatore che mentalmente non è libero”. 

Napolitano: “Hojlund è un attaccante da 20 gol in campionato. Senza lui e Lukaku è dura per gli azzurri”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Stefano Napolitano: “Lavoro nei settori giovanili e mi piace lavorare con i ragazzi. È ovvio che i 6 gol presi in Olanda bruciano, ma per me lasciano il tempo che trovano. Vado controcorrente e penso che le assenze del Napoli siano davvero pesanti. Togliere Rrahmani, Lobotka e Hojlund adesso a questa squadra crea molte difficoltà. Mi spiace dirlo ma tra Hojlund e Lucca sembra ci passino due categorie e forse anche di più. Il rischio è che una sconfitta del genere possa lasciare strascichi, ma proprio da questi momenti si vede la forza di una squadra. Credo che bisogna cambiare modo di giocare rispetto al passato. Lo scorso anno c’era una difesa e forte si ripartiva con Lukaku. Secondo me ripartire dall’antico al Napoli farebbe bene: ci sono due esterni fortissimi che andrebbero sfruttati. Hojlund è un attaccante da 20 gol in campionato che sa sfruttare bene la profondità”.

Fabbroni: “La fantasia di Neres e di Lang andrebbe sfruttata”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Quello che mi preoccupa è che alcuni calciatori del Napoli possano perdere la loro spontaneità. Neres quando arrivò era un giocatore sbarazzino che portava imprevedibilità e fantasia. Io credo che qualcosa di simile potrebbe farlo Lang. La sua fantasia non era troppo imbrigliata nel campionato olandese. Anche Lozano, che veniva da quel campionato, aveva questa impronta di estrema libertà senza stare a pensare troppo alla fase difensiva. Il campionato italiano, però, è molto più tattico. Neres oggi fa le cose che Conte gli chiede, ma non fa più quelle azioni esplosive che vedevamo all’inizio. Non vorrei che Lang facesse la stessa cosa, anche se per ora le cose migliori di lui non le abbiamo ancora viste. Se questo giocatore non sarà sfruttato secondo le sue caratteristiche non vedo un futuro roseo. La fantasia è l’essenza del calcio”. 

 

Vincenzo Letizia

