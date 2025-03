Manna: “Futuro Conte? Ha sposato il nostro progetto”

Il futuro di Conte e non solo: questi i temi toccati da Giovanni Manna , DS del Napoli, che ai microfoni di DAZN ha tracciato un bilancio sul presente e sull’avvenire degli azzurri.

“Futuro di Conte? Con molta tranquillità ha due anni di contratto ancora, noi siamo focalizzati su oggi ed ogni discorso è superfluo. Lui ha sposato questo progetto e speriamo di poter continuare senza nessun problema.

Vittoria Inter? Giocando in casa spesso fanno risultato, noi siamo centrali su questa gara contro una squadra forte. Restiamo concentrati e pensiamo solo a noi stessi, se pensiamo agli altri poi può diventare un problema.

Ritorno di Neres? Calciatore importante per noi, ha la caratteristica di saltare l’uomo ed è un valore aggiunto per noi. Speriamo ci dia una mano come tutti quanti.

Futuro Anguissa? Siamo concentrati su oggi, ha due anni di opzione e non è il momento come argomento di discussione. Affronteremo il discorso a fine campionato, ora pensiamo al presente e al campionato”.

