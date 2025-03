Il match del Maradona – Stasera il Napoli si gioca una grossa fetta di scudetto; per contunuare a sognare è obbligatoria la vittoria

Questa sera, nel posticipo, contro il Milan, gli azzurri di Antonio Conte si giocano una grossa una fetta di scudetto, per cui non sono più ammessi errori. Il Napoli deve ritrovare la verve del passato, la cattiveria agonistica e soptattutto il gol, vero problema dell’ultimo periodo. E’ innegabile che la partita non è facile affatto, i rossoneri annoverano tra le loro fila giocatori di classe che possono mettere in seria difficoltà Di Lorenzo e compagni. Nel pomeriggio di ieri, il tecnico leccese, in conferenza stampa, ha ribadito la volonta di voler tentare la volata scudetto, essendo a soli a tre punti dalla prima ma, per farlo occorre invertire il trend di pareggi che ha sottratto punti importanti al cammino della squadra che, recentemente, ha avuto un rendimento, quasi da retrocessione, Dal canto suo, pure il Milan cerca i tre punti per coltivare ancora qualche speranza di agganciare la zona Champions, distante, tuttavia, oggi, ben nove lunghezze. Però, i rossoneri potrebbero essere distratti dal derby di Coppa Italia con l’Inter di mercoledì; vincere il trofeo nazionale sarebbe la strada più corta per entrare in Europa, sebbene dalla seconda porta. Di certo, le due compagini, stasera, al Maradona si affrontano a viso aperto, il pari, infatti, non servirebbe a nulla.