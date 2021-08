Napoli, si cerca l’intesa per Estupinan. L’Olympiacos fa sul serio per Manolas

Il Napoli è attivo sul mercato per completare la squadra da mettere a disposizione di Spalletti.

Per il ruolo di esterno sinistro il nome caldo è quello di Pervis Estupinan: l’ecuadoriano classe 1998 di proprietà del Villarreal interessa al Napoli che in queste ore è a lavoro con i dirigenti del submarino amarillo per trovare un intesa.

I contatti con il Villarreal stanno proseguendo in queste ore: si cerca l’accordo sulla formula e sulle cifre del trasferimento. Estupinan (29 partite ufficiali nella scorsa stagione) potrebbe essere un rinforzo ideale per la squadra di Spalletti che ha bisogno di un innesto proprio in quel ruolo.

Intanto il Napoli è attivo anche per i movimenti in uscita: l’Olympiacos fa sul serio per provare a riportare in Grecia Kostas Manolas. I due club trattano.

Il costo del cartellino e l’ingaggio del giocatore sono però alti e per il momento rappresentano un freno per il club greco. I contatti tra le parti, comunque, proseguono. Dopo due stagioni e 68 partite in maglia azzurra, Manolas potrebbe lasciare Napoli e tornare nel club dove si era fatto conoscere.

GianlucaDiMarzio.com