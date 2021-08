Tambre, morto Maurizio Casagrande il triatleta investito e ucciso da un’auto

Per cause in corso di accertamento il ciclista è stato investito e ucciso da una Fiat Punto. Nonostante il soccorso del Suem 118, intervenuto anche con l’elisoccorso e le lunghe manovre di rianimazione, l’uomo è morto sul posto. Stando a una prima ricostruzione il ciclista stava scendendo lungo la provinciale mentre l’auto guidata da un automobilista residente a Tambre, stava salendo. Non appena saputo dell’incidente anche il sindaco di Tambre, Oscar Facchin, è andato sul posto.

