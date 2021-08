Azzurri, da domani, torneranno al Training Center per preparare il match del debutto in campionato

Mancano oramai solo cinque giorni alla ripresa del campionato di massima serie, che prenderà il via sabato 21 con i primi anticipi della nuova stagione 2021/22. Terminato anche il ritiro abruzzese in quel di Castel di Sangro, con il poker rifilato al Pescara nell’amichevole disputata allo Stadio Patini, gli azzurri da domani, torneranno al Konami Training Center di Castel Volturno, in vista del debutto in campionato con il Venezia di domenica 22 agosto, allo Stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20.45. Luciano Spalletti è soddisfatto del lavoro finora svolto dai suoi ragazzi che hanno dimostrato tanta voglia di fare nel corso di questo primo mese sotto la guida del nuovo tecnico. L’allenatore toscano ha elogiato la società ma nello stesso tempo sollecita i rinforzi necessari per poter competere con le agguerrite concorrenti per un piazzamento nell’Europa che conta. I ruoli da coprire restano sempre quelli, un terzino mancino ed un centrocampista. Riuscirà ad essere accontentato, dal momento che tutto tace e ci sono solo due settimane di tempo prima della chiusura della sessione estiva di mercato? A De Laurentiis la risposta!