Criscitiello: De Laurenntiis persiste nel giocare col fuoco con Insigne

Il noto giornalista sportivo campano Michele Criscitiello, nel proprio editoriale sul portale “Tuttomercatoweb” ha parlato della telenovela Insigne – Napoli. Ecco quanto scritto dal conduttore di Sportitalia:

“De Laurentiis persiste nel giocare con il fuoco con Lorenzo Insigne ma i tifosi napoletani non meritano di perdere il loro capitano, peraltro, oggi unica bandiera esistente nel nostro calcio. Si critica giustamente Lukaku che prima bacia la maglia dell’Inter e poi ,alla prima occasione, cede al vile denaro e fugge a Londra per indossare la maglia del Chelsea che lo coprirà d’oro. Ma vestiamo, una volta tanto i panni dei calciatori. Insigne è un figlio di Napoli, ha vinto un Europeo, alla grande, ma se cominci la stagione con il contratto in scadenza non sei tranquillo e puoi essere messo alla gogna se sbagli. Lorenzo è stato bistrattato dal suo Presidente che non intende dargli quello che merita nel suo ultimo contratto vero da top player. Se De Laurentiis pretende che Insigne debba accettare la riduzione dell’ingaggio solo perché è napoletano e gioca nel Napoli, allora, ha fatto male i conti. Nessuno gioca per la gloria. Così facendo sta giocando col fuoco e non so come non faccia a capire che potrebbe perdere un giocatore così talentuoso a zero. Ora Spalletti ha la grande carta del riscatto dopo quanto accadde con Totti, ovvero fare il contrario, essere decisivo per far incontrare le parti al fine di cercare il dialogo e non il gelo che non porta a nulla.”