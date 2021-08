Emerson Palmieri: “Fa piacere l’interesse del Napoli. Spalletti è un amico”

Intervistato ai microfoni di ESPN Brasil, il terzino sinistro Emerson Palmieri, vincitore di Champions League e Supercoppa Europea con il Chelsea, oltre che dell’Europeo con l’Italia, con buone probabilità lascerà i blues per cominciare una nuova avventura altrove, dove potrà trovare maggiore spazio.

Da tempo si registra l’interesse del Napoli, che cerca un nuovo terzino sinistro. Gli ottimi rapporti tra Emerson e il nuovo allenatore azzurro Luciano Spalletti possono giocare a favore della trattativa: “Sapere di questo interesse del Napoli fa tanto piacere, è un grande club in Italia e non solo. Sono ancora più contento anche visto quanto poco ho giocato la stagione scorsa col Chelsea“.

“Ho voglia di giocare, di stare in campo, farò di tutto per giocarmi le carte – ha continuato Emerson. Ho due anni di contratto con il Chelsea, è un grande club, ho già dimostrato di potermela giocare qui. Vorrei tornare ad essere importante per la squadra come è già accaduto. Non mi interessa il ruolo, sono sempre stato a disposizione dell’allenatore, ma l’anno scorso ho avuto poco spazio e non ho potuto scegliere“.

“Per il mio futuro sceglierò quella che ritengo l’opzione migliore. Ho ancora una ventina di giorni per pensare a tutte le possibilità, per scegliere il posto giusto, dove mi sentirò desiderato davvero“, chiude Emerson parlando del Napoli.

Giocare potrebbe essere cruciale per non perdere un eventuale posto al Mondiale 2022 in Qatar con l’Italia: questo l’appunto fatto dai colleghi brasiliani, notando però come – in un’annata senza vedere spesso il campo con il club – Emerson sia stato ugualmente un uomo chiave per il ct Roberto Mancini.

Cambiare aria per giocare di più e il Napoli di Luciano Spalletti pare essere finora la possibilità maggiormente sondata. Anche perché l’allenatore toscano può essere un fattore decisivo nella scelta del ragazzo: “Io sono un ragazzo a cui piace scegliere, parliamo della mia vita. Voglio essere io l’artefice delle mie scelte, seguendo le mie sensazioni e ciò che mi fa essere felice. Spalletti a Roma è stato l’allenatore che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco: avevo 22 o 23 anni quando mi disse «vai, gioca le prime dieci partite», e poi altre dieci, e così via“.

“Non è semplice fare ciò, avere pazienza con un ragazzo giovane, in una piazza importante come Roma – ha detto Emerson. Pian piano, poi, le cose andarono sempre meglio. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto“.

Parlando dell’Europeo appena vinto con l’Italia, poi, Emerson ha raccontato le sue sensazioni dal subentro a Spinazzola, visto l’infortunio dell’esterno della Roma: “Mi è dispiaciuto per l’infortunio di Spinazzola. Quando ho visto l’infortunio ne ho capito subito la gravità. Mi sono messo lì con la testa giusta e ho giocato al posto suo. Ho lavorato duramente per arrivare a giocare questo Europeo, inoltre mi sono sempre divertito a giocare. Ho dato quello che potevo dare, a partire dai 15 minuti finali di quella gara (contro il Belgio, ndr)“

“L’ambiente creato in nazionale è stato fantastico – ha continuato il terzino. È molto difficile incontrarne o crearne uno così, anche perché poi ci sono tanti giocatori di tante squadre diverse, c’è sempre chi lega più con qualcuno o chi con qualcun altro. Noi, invece, eravamo tutti uniti. Ci è sembrato sia finito tutto troppo presto: siamo stati insieme 40 giorni ma a tutti è sembrata una sola settimana“.

GianlucaDiMarzio.com