CAGLIARI vs NAPOLI – Antonio Conte ha in mente di schierare titollari, in attacco, Neres e Lukaku

Archiviata la parentesi della Nazionale, nel fine settimana, tornerà il massimo campionato con la quarta giornata. Il Napoli sarà di scena, domenica, nel tardo pomeriggio, a Cagliari. Per questa gara il tecnico azzurro ha in mente due cambi nella formazione, con in campo dal primo minuto, sia Neres che Lukaku per dare più spunti alla fase offensiva. I due neo acquisti si sono allenati anche da soli, in questi giorni, per essere pronti a giocare da titolari, contro i sardi. Il centravanti belga ha, persino, rinunciato alla convocazione in nazionale, per ritrovare, il più presto possibile, il ritmo partita. McTominay e Gilmour, di ritorno dalla loro rappresentativa nazionale potrebbero, invece, subentrare a partita in corso.