Obi Mikel: “Osimhen voleva il Chelsea, è saltato per piccoli dettagli”

John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo Obionepodcast, raccontando un retroscena su Victor Osimhen. L’ex centrocampista, che sostiene di aver seguito da vicino la trattativa, racconta come è andata. “È stato molto vicino al Chelsea. Eravamo molto, molto vicini. Eravamo a un passo dal concludere questo affare, ma c’erano solo alcuni piccoli problemi, piccoli problemini, che semplicemente non siamo riusciti a superare. Anche se avessimo concluso l’affare, era troppo tardi per le visite mediche“. Se il Chlesea tornasse alla carica, secondo Obi Mikel l’affare si chiuderebbe agevolmente: “So esattamente dove ci siamo fermati. Se alla fine, sai, diciamo, a gennaio o la prossima estate, dovessimo riprendere la trattativa, so esattamente dove siamo e da dove dobbiamo ripartire. So cosa gli ha offerto il club. So dove siamo arrivati. Alla fine siamo arrivati a un compromesso. Erano solo piccole cose, scartoffie, visite mediche e pochi problemi che non siamo riusciti a superare. Non avevamo molto tempo a disposizione”.

Obi Mikel difende a spada tratta l’amico e connazionale. “Victor è deluso, voleva davvero venire al Chelsea e ha dovuto scendere a compromessi per arrivare a un accordo in termini di stipendio, su ciò che voleva. Ci sono stati solo alcuni piccoli dettagli qua e là che non siamo riusciti a superare. Victor non è un ragazzo avido, vuole solo giocare a calcio e ottenere ciò che si merita, e questo non è un problema, un giocatore che sa quanto vale e chiede e pretende di essere pagato quanto vale, questo non è un problema”.

Osimhen ha poi rinnovato con il Napoli fino al 2027 ed è andato in prestito per una stagione al Galatasaray. Obi Mikel è pronto a tornare alla carica: “Voglio essere sicuro, non mi fermerò, voglio essere sicuro di portarlo al club non perché è mio amico, o è come un fratello minore o è nigeriano, no, è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento, è il miglior giocatore africano, so cosa può portare al club e sono sicuro che molti tifosi del Chelsea sanno cosa può portare Victor al club”.

