Nations League – Stasera l’Italia torna in campo, per la seconda giornata della manifestazione, per affrontare Israele

Dopo la bellissima impresa del Parco dei Principi di Parigi, questa sera, l’Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo, a Budapest, ore 20,45, Nations League dove affronterà Israele per la seconda giornata della manifestazione internazionale. Si tratta di un match da non sottovalutare assolutamente, perché ogni gara è una storia a sé. Un nuovo successo sarebbe fondamentale per giungere alla fase finale della competizione. Lo stesso ct azzurro ha messo in guardia la squadra invitandola alla massima concentrazione. Per quanto riguarda la formazione Spalletti dovrà fare a meno di Calafiori e Pellegrini, acciaccati, che saranno sostituiti da Buongiorno e Raspadori. Per la cronaca, la nazionale azzurra ha conquistato quattro vittorie su cinque gare giocate contro Israele. L’incontro più recente tra le due contendenti risale al 5 settembre del 2017, quando al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2018, si vinse per 1-0 grazie alla rete di Ciro Immobile.