Trentino – Il Napoli salirà a Dimaro -Folgarida con la bellezza di 35 calciatori, sarà presente anche Gilmour che si era infortunato

Tra una settimana il Napoli partirà per il primo ritiro in Trentino. Sarà una mega rosa a salire a Dimaro-Folgarida, visto che partiranno ben 35 calciatori, tra cui ci sarà anche lo scozzese Gilmou, che si era infortunato in campionato. Lunedì 13 luglio si terrà, sotto la guida di Allegri, il aduno, a Castel Volturno per una prima riunione operativa. La stagione 2026/27, del Napoli inizierà ufficialmente la prossima settimana, con tre giorni di test atletici e visite mediche. Poi , il 17, tutti in Val di Sole, dove la compagine partenopea rimarrà fino al giorno 27. Saranno due le gare amichevoli degli azzurri , in questo ritiro, la prima il 22 luglio, contro l’Arezzo e il 26 contro la Carrarese. A Dimaro non ci saranno i giocatori reduci dal Mondiale; per la cronaca i due nazionali del Belgio, De Bruyne e Lukaku sono ancora in America, dovendo giocare con la Spagna la semifinale della manifestazione. Del gruppo faranno parte Lucca, Marianucci e Folorunsho, rientrati dai loro prestiti. Allegri li osserverà con attenzione. Forse non si aggregherà Zerbin, il quale potrebbe andare al Frosinone appena risalito in A. Naturalmente in questa fase si dovrà sfoltire la rosa, con cessioni e prestiti. Linsdtrom e Cajuste sono destinati , certamente, ad andare via.