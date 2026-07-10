CALCIOMERCATO

Calciomercato Napoli – Pronto un quadriennale per Zeballos del Boca, ma prima occorre cedere molti calciatori in esubero

Armando Fico 10 Luglio 2026 0 1 min read

Da mesi, Exequiel Zeballos è sul taccuino di Giovanni Manna, il calciatore,24enne del Boca,è un pallino del direttore azzurro ma, per ora ci sono da sistemare tanti calciatori, per, quindi, passare agli acquisti. Il primo dovrebbe essere appunto l’argentino, esterno offensivo che si muove sia, a sinistra, che a destra, gamba discreta e una voglia matta di rifarsi dopo i diversi infortuni subiti; rottura parziale del crociato e si è rotto la tibia, praticamente  una carriera tormentata dalla sfortuna. Il dubbio che questo non accada più, tuttavia c’è. La mia domanda è : il Napoli è sicuro  di questa scelta? Ai posteri l’ardua sentenza! Zeballos si può prendere, a parametro zero, dal prossimo dicembre, quando sarà uno svincolato però il club partenopeo sembra intenzionato a non aspettare la fine dell’anno, riconoscendo un piccolo indennizzo al Boca. Diego Merino, il suo manager, è atterrato a Napoli, dove ha incontrato Manna. Un indizio non da poco che conferma l’interesse dei partenopei verso il giocatore. Per lui è già prono un contratto di quattro anni. Per ora c’è ancora qualche distanza con la società sudamericana da colmare; Zeballos, dal canto suo felice di giocare nella squadra che fu di Maradona, attenderà, con ansia l’ok definitivo per mettersi in viaggio.

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