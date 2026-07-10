Mondiali – La Francia batte 2-0 il Marocco e si qualifica, per la terza volta consecutiva, ad una semifinale della Coppa del mondo

Nella gara dei quarti di finale dei Mondiali americani, tra la Francia ed il Marocco, disputata ieri sera, i transalpini di Deschamp hanno sconfitto il Magrebini per 2-0, a Boston, conquistando quindi, per la terzo volta di fila la semifinale della Coppa del mondo. Il match si è sbloccato al minuto 59, grazie alla zampata del solito Kylian Mbappé, il quale, così, ha rimediato all’errore dal dischetto, nel primo tempo, La Francia , poi, ha raddoppiato al 66′ con un destro dal limite di Ousmane Dembélé che ha trafitto Bounou. Gli uomini d’oltralpe hanno dimostrato, come se ce ne fosse ancora bisogno, di essere una squadra di un’altra categoria e pertanto diventano i favoriti, assieme alla Spagna, per vincere il trofeo, molto prestigioso, di questa manifestazione. i Bleus affronteranno, in semifinale, la vincente di Spagna-Belgio.