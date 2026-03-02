Scott Mc Tominay – Lo scozzese sembra non disponibile neanche per venerdì sera, contro il Toro, al Maradona

Filtrano ancora cattive notizie riguardo l’infortunio del centrocampista azzurro Scott Mc Tominay che, al momento ha già saltato quattro gare e probabilmente mancherà pure nell’anticipo di venerdì contro il Toro, in quel di Fuorigrotta. Infatti gli ultimi aggiornamenti dallo staff sanitario non lasciano ben sperare; quando un calciatore accusa problemi muscolari cronici, la prudenza non è mai troppa. Il forte centrocampista di Conte non si allena con la squadra da settimane perché sta sempre combattendo contro una tendinopatia che non è un fastidio leggero, ma una complicazione non da poco. Del resto, il numero 8 del Napoli, tale problema strutturale lo sta accusando dalla scorsa estate. Per questo motivo, sia i medici, che l’allenatore, non vogliono rischiarlo . Affrettare il recupero, significherebbe esporsi ad una possibile ricaduta che potrebbe compromettere, non solo il finale di stagione, ma anche la tenuta fisica del giocatore che aspira a giocare il prossimo Mondiale. Ovviamente Mc Tominay rappresenta, per Conte, una pedina fondamentale nel suo scacchiere e non poterlo avere a disposizione è una grossa perdita. Dunque, sarà nuovamente rinviato il suo rientro.