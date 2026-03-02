NEWS

Scott Mc Tominay – Lo scozzese sembra non disponibile neanche per venerdì sera, contro il Toro, al Maradona

Armando Fico 2 Marzo 2026 0 52 sec read

Filtrano ancora cattive notizie riguardo l’infortunio del centrocampista azzurro Scott Mc Tominay che, al momento ha già saltato quattro gare e probabilmente mancherà pure nell’anticipo di venerdì contro il Toro, in quel di Fuorigrotta. Infatti gli ultimi aggiornamenti dallo staff sanitario non lasciano ben sperare; quando un calciatore accusa  problemi muscolari cronici, la prudenza non è mai troppa. Il forte centrocampista di Conte  non si allena con la squadra da settimane perché sta sempre combattendo  contro una tendinopatia che non è un fastidio leggero, ma una complicazione non da poco. Del resto, il numero 8 del Napoli,  tale problema strutturale lo sta accusando dalla scorsa estate. Per questo motivo, sia i medici, che l’allenatore, non vogliono rischiarlo . Affrettare il recupero,  significherebbe esporsi ad una possibile ricaduta che potrebbe compromettere, non solo il finale di stagione, ma anche la tenuta fisica del giocatore che aspira a giocare il prossimo Mondiale. Ovviamente Mc Tominay rappresenta, per Conte, una pedina fondamentale nel suo scacchiere e non poterlo avere a disposizione è una grossa perdita. Dunque, sarà nuovamente rinviato il suo rientro.

Armando Fico

