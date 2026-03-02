I SIGNORI DEL CALCIO

SIGNORI DEL CALCIO – Leovegildo JUNIOR: Il “Maestro” che trasformò Torino in Rio

Vincenzo Letizia 2 Marzo 2026 0 1 min read

Ci sono calciatori che arrivano in Italia e si limitano a giocare. Altri, invece, arrivano e portano con sé un intero immaginario, una cultura, un ritmo nuovo. Quando nell’estate del 1984 Leovegildo Lins da Gama JÚNIOR sbarcò all’ombra della Mole, il Torino non stava acquistando solo un terzino sinistro reduce dal Mondiale dell’82: stava accogliendo un’anima eletta, un leader capace di suonare il calcio come se fosse una bossa nova.

Dalla fascia al centro del villaggio

In Brasile, col Flamengo, era un laterale infaticabile. Al Torino di Radice, Junior chiese e ottenne di giocare da regista. Una scelta che cambiò la storia di quel Toro. Con il numero 5 sulle spalle, Junior divenne il “Maestro”: visione di gioco millimetrica, eleganza aristocratica e quel carisma umile che conquistò immediatamente la Maratona. Nel 1984-85 trascinò i granata a un incredibile secondo posto, sfiorando lo scudetto contro il Verona di Bagnoli.

L’uomo della samba e del cuore

Junior non era solo calcio. Era il sorriso del Brasile che si adattava alla nebbia di Torino. Celebre la sua passione per la musica (chi non ricorda “Voa Canarinho”?), ma ancor più celebre la sua capacità di farsi amare. Pur essendo un avversario del grande Napoli di Maradona, Junior incarnava quel calcio poetico e tecnico che il pubblico del San Paolo (oggi Maradona) ha sempre saputo tributare con rispetto.

Napoli-Torino: Nel segno della classe

In vista della sfida di venerdì sera, ricordare Junior significa ricordare un calcio fatto di intelligenza e piedi buoni. Il Torino che arriva a Napoli cerca quella personalità che Junior spandeva a piene mani in mezzo al campo.

Un campione che, nonostante il passare dei decenni, resta il simbolo di un’epoca in cui i “Signori del Calcio” non avevano bisogno di urlare per farsi capire: bastava un tocco d’esterno o un lancio di quaranta metri per far capire a tutti chi comandava la musica.

Oggi come allora, il calcio ha bisogno di maestri. E il ricordo di Leovegildo Junior è la miglior colonna sonora per una sfida che profuma di storia.

A cura di Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

