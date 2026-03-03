Stadio Maradona – Il fortino azzurro può rappresentare l’arma in più del Napoli che, su 11 gare di campionato, ne giocherà ben 7 a Fuorigrotta

La rincorsa alla zona Champions League della formazione di Conte passerà, essenzialmente, dallo stadio Maradona, dove gli azzurri giocheranno ben sette gare su 11 in calendario. L’impianto di Fuorigrotta, pertanto, potrebbe diventare l’arma in più del Napoli che, in casa, in campionato, finora, non ha mai perso. L’obiettivo, tuttavia, è ancora distante e la concorrenza si sta facendo sempre più folta ma la vittoria, all’ultimo respiro, a Verona, ha allontanato di due punti la Roma e la Juventus. Inoltre, avere il supporto ed il calore dei 50mila dell’ex San Paolo, non è una cosa di poco conto. Venerdì sera, però, occorre bissare il successo del Bentegodi, contro il Torino, anche perché ci sarebbe da vendicare” la sconfitta per 1 a 0 del girone di andata. Nello scorso torneo, culminato con la conquista del quarto tricolore della storia del club azzurro , il sostegno ed il tifo incessante del pubblico partenopeo è stato determinante,, non a caso Antonio Conte ha sempre parlato della grande spinta del Maradona. Naturalmente, disputare sette gare su undici, tra le mura amiche, non rappresenta una garanzia di successo ma dà una grossa mano,. in questo rush finale della stagione.