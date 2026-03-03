NEWS

Il Napoli e Conte – Tutto lascia pensare che, il prossimo anno, il tecnico leccese siederà ancora sulla panchina azzurra

Armando Fico 3 Marzo 2026 0 1 min read

Il rapporto tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis non si interromperà. Infatti , tutto lascia intendere che i due interlocutori  rispettino il  contratto che scadrà a giugno 2027 e  chissà che non si giunga, addirittura,  ad un  prolungamento. L’allenatore salentino, non per niente,  è l’uomo immagine della società partenopea. Il presidente, del resto, è molto soddisfatto del lavoro svolto da Conte in questi due anni in cui ha vinto uno scudetto e la Supercoppa italiana ed ora sta per portare la squadra ad iscriversi nuovamente all’edizione di Champions League 2026/27, la quale porterà nella casse sociali una bella manciata di milioni da spendere nella sessione estiva del calciomercato. Per quest’annata, il vero obiettivo non è mai stato il titolo, bensì il raggiungimento di uno dei quattro posti utili per rientrare nella maggiore competizione del vecchio continente. Dunque, come lo stesso mister ha dichiarato in conferenza stampa, si andrà a rispettare, come minimo, il contratto, già  in essere tra tecnico e club. Al momento, non si intravede alcun segno di un possibile divorzio, per cui  il matrimonio proseguirà, pure nella prossima stagione, a meno di un eventuale scatafascio della situazione. D’altronde, anche la famiglia dell’allenatore ex Juve e Inter, sembra innamorata di questa città, perciò a sugellare questa continuità vi sono  ragioni di cuore.

