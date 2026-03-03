NAPOLI VS TORINO – L’attesa è finita, Zambo Anguissa abile ed arruolabile per il match, contro i granata di venerdì prossimo

Finalmente in casa Napoli si intravede un cauto ottimismo sul recupero di alcuni dei calciatori lungodegenti, pilastri della formazione azzurra. Ovviamente parliamo, in primis di Zambo Anguissa, il quale , adesso, è abile ed arruolabile per la partita di venerdì sera, al Maradona, tra azzurri e granata. La mancanza del fortissimo centrocampista camerunense che non gioca da 114 giorni, si è molto sentita in questi quattro mesi di assenza dal terreno di gioco e recuperalo è un’ottima notizia sia per il mister, che peri tifosi partenopei. Frank è, ormai prontissimo a riprendersi il suo posto da titolare per tornare a primeggiare nella zona mediana del campo, reparto nevralgico della squadra di Conte. Anguissa era intenzionato a partire per Verona ma, poi in concerto con lo staff sanitario, si è preferito attendere ancora una settimana ed ora, l’attesa è finalmente finita, il calciatore sarà convocato per la prossima sfida, forse comincerà dalla panchina, però certamente subentrerà nel corso della gara col Toro. ll 30enne nazionale del Camerun ha risposto molto bene agli ultimi carichi di lavoro svolti in gruppo, quindi è giunto il momento che riassapori il clima partita. Anche Kevin De Bruyne, tornato a Napoli dopo l’operazione in Belgio, a breve, potrà rientrare in squadra per contribuire, in questi ultimi due mesi, alle fortune del Napoli, mentre per Di Lorenzo, Rrahmani e Neres appare ancora lontanissimo il loro recupero e chissà quando li rivedremo, probabilmente, solo, nel ritiro di Dimaro a luglio.