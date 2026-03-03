NEWS

NAPOLI VS TORINO – L’attesa è finita, Zambo Anguissa abile ed arruolabile per il match, contro i granata di venerdì prossimo

Armando Fico 3 Marzo 2026 0 1 min read

Finalmente in casa Napoli si intravede un cauto ottimismo sul recupero di alcuni dei calciatori  lungodegenti, pilastri della formazione azzurra. Ovviamente parliamo, in primis di Zambo Anguissa, il quale , adesso, è abile ed arruolabile per la partita di venerdì sera, al Maradona, tra azzurri e granata. La mancanza del fortissimo centrocampista camerunense che non gioca da 114 giorni,  si è molto sentita in questi quattro mesi di assenza dal terreno di gioco e recuperalo è un’ottima notizia sia per il mister, che peri tifosi partenopei.  Frank è, ormai prontissimo a riprendersi il suo posto da titolare per tornare a primeggiare nella zona mediana del campo, reparto nevralgico della squadra di Conte. Anguissa era intenzionato a partire per Verona ma, poi in concerto con lo staff sanitario, si è preferito attendere ancora una settimana ed ora, l’attesa è finalmente finita, il calciatore sarà convocato per la prossima sfida, forse comincerà dalla panchina, però certamente subentrerà nel corso della gara col Toro. ll 30enne nazionale del Camerun  ha risposto molto bene agli ultimi carichi di lavoro svolti  in gruppo, quindi è giunto il momento che riassapori il clima partita. Anche Kevin De Bruyne, tornato a Napoli dopo l’operazione in Belgio, a breve, potrà rientrare in squadra per contribuire, in questi ultimi due mesi, alle fortune del Napoli, mentre per Di Lorenzo, Rrahmani e Neres appare ancora lontanissimo il loro recupero e chissà quando  li rivedremo, probabilmente, solo, nel ritiro di Dimaro a luglio.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Maradona protagonista di una rissa in Croazia

A pochi giorni dalla partita per la pace e dall’incontro con Papa Francesco, Diego Armando Maradona si rende protagonista di un increscioso  episodio . L’ex Pibe […]

8 Settembre 2014 0 48 sec read

Gli interventi di Antonio Corbo, Ciro Troise e Pasquale Giacometti a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista. “Barcellona-Napoli partita difficile ma anche suggestiva e interessante, può succedere […]

13 Dicembre 2021 0 2 min read

Marino: “Il Napoli c’è, lo si vede dalle amichevoli, non si può mandare via un Gabbiadini così!”

Intervenendo a Kiss Kiss Napoli, l’ex dg azzurro Pierpaolo Marino ha parlato dell’attacco dei partenopei: “Il record di Higuain è arrivato anche grazie al gioco di […]

8 Agosto 2016 0 39 sec read

Tramezzani: “Il Napoli deve credere nel titolo e sperare in un passo falso dei bianconeri”

Paolo Tramezzani, allenatore in seconda dell’Albania, ai microfoni di Radio Marte: “Da addetto ai lavori spero che la Juventus passi il turno con il Bayern. […]

16 Marzo 2016 0 28 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui