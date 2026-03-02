De Bruyne vede la luce: oggi il ritorno in gruppo. Conte ritrova il suo “architetto”

NAPOLI – Il countdown è finalmente terminato. Per il Napoli di Antonio Conte, la mattinata di oggi a Castel Volturno non è una come le altre: Kevin De Bruyne torna ufficialmente ad allenarsi con i compagni. Dopo un’attesa durata quasi quattro mesi, il “calvario” del belga giunge al termine, regalando agli azzurri l’innesto più atteso in vista della volata finale di campionato.
Condizioni a sorpresa: il “metodo” De Bruyne funziona
Nonostante il lungo stop, le notizie che filtrano dallo staff medico sono sorprendenti. Il rientro di Kevin a Napoli, avvenuto la scorsa settimana, ha mostrato un atleta in condizioni fisiche eccellenti, superiori alle aspettative iniziali.
Lo stesso Conte, nel post-partita della vittoria di Verona, non ha nascosto la propria soddisfazione: “Kevin ha lavorato in patria con una professionalità impeccabile. La sua condizione è già di ottimo livello, segno che ha fame di campo.”
Tabella di marcia e cautela
Da oggi inizierà la fase di integrazione tattica. Il programma prevede:
- Allenamento congiunto: Prima parte della seduta col gruppo per riprendere il ritmo partita.
- Test atletici specifici: Monitoraggio costante del carico di lavoro per evitare ricadute.
- Valutazione psicofisica: Un confronto quotidiano tra giocatore, tecnico e medici.
Torino nel mirino: convocazione possibile?
Il grande interrogativo riguarda la sfida di venerdì sera contro il Torino. La possibilità di vedere il nome di De Bruyne nella lista dei convocati è reale e concreta. Tuttavia, a Castel Volturno vige la linea della prudenza: non verranno corsi rischi inutili. L’ultima parola spetterà al giocatore: solo se si sentirà al 100% della sicurezza psicologica scatterà la chiamata per la panchina.
Con un centrocampo che ha stretto i denti per mesi, il ritorno della qualità cristallina del belga potrebbe essere la scintilla definitiva per le ambizioni scudetto del Napoli.