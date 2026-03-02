NEWS

De Bruyne vede la luce: oggi il ritorno in gruppo. Conte ritrova il suo “architetto”

Vincenzo Letizia 2 Marzo 2026 0 1 min read

NAPOLI – Il countdown è finalmente terminato. Per il Napoli di Antonio Conte, la mattinata di oggi a Castel Volturno non è una come le altre: Kevin De Bruyne torna ufficialmente ad allenarsi con i compagni. Dopo un’attesa durata quasi quattro mesi, il “calvario” del belga giunge al termine, regalando agli azzurri l’innesto più atteso in vista della volata finale di campionato.

Condizioni a sorpresa: il “metodo” De Bruyne funziona

Nonostante il lungo stop, le notizie che filtrano dallo staff medico sono sorprendenti. Il rientro di Kevin a Napoli, avvenuto la scorsa settimana, ha mostrato un atleta in condizioni fisiche eccellenti, superiori alle aspettative iniziali.

Lo stesso Conte, nel post-partita della vittoria di Verona, non ha nascosto la propria soddisfazione: “Kevin ha lavorato in patria con una professionalità impeccabile. La sua condizione è già di ottimo livello, segno che ha fame di campo.”

Tabella di marcia e cautela

Da oggi inizierà la fase di integrazione tattica. Il programma prevede:

  • Allenamento congiunto: Prima parte della seduta col gruppo per riprendere il ritmo partita.
  • Test atletici specifici: Monitoraggio costante del carico di lavoro per evitare ricadute.
  • Valutazione psicofisica: Un confronto quotidiano tra giocatore, tecnico e medici.

Torino nel mirino: convocazione possibile?

Il grande interrogativo riguarda la sfida di venerdì sera contro il Torino. La possibilità di vedere il nome di De Bruyne nella lista dei convocati è reale e concreta. Tuttavia, a Castel Volturno vige la linea della prudenza: non verranno corsi rischi inutili. L’ultima parola spetterà al giocatore: solo se si sentirà al 100% della sicurezza psicologica scatterà la chiamata per la panchina.

Con un centrocampo che ha stretto i denti per mesi, il ritorno della qualità cristallina del belga potrebbe essere la scintilla definitiva per le ambizioni scudetto del Napoli.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Bruno Satin (ag. Koulibaly): “Il Napoli in estate ha cercato tanti profili in difesa, anche meno forti, per sostituire Koulibaly”

Non è stato sicuramente un inizio di campionato confortante per il Napoli di Sarri, coperto di critiche soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. L’agente […]

20 Ottobre 2015 0 1 min read

Sarri, infuriato, recrimina per il rigore, prima concesso e poi negato da Giacomelli

L’ allenatore azzurro, Sarri non ci sta: quel rigore prima concesso e poi negato non è proprio andato giù, nè ai giocatori nè a lui. […]

22 Agosto 2016 0 1 min read

Tullio De Piscopo: Pino e Diego stanno festeggiando insieme da lassù…

Tullio De Piscopo: “Che emozione ieri sera! Ho chiacchierato a lungo con ADL, ha assistito a tutte le prove. Se mi ha detto del nuovo allenatore? O’ssape buon…”

5 Giugno 2023 0 1 min read

Antonio Montefusco: “Su Vrsaljko ci sono diversi club, non ultimo l’Atletico Madrid che ha già fatto un’offerta al Sassuolo, ma il Napoli potrebbe essere in vantaggio”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Montefusco, giornalista “Di Vrsaljko al Napoli se ne parla […]

23 Maggio 2016 0 42 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui