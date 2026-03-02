KEVIN DE BRUYNE – Il fuoriclasse belga stamane torna ad allenarsi con i compagni

Buone notizie dall’infermeria azzurra. a quanto pare, questa mattina, Kevin De Bruyne, dopo ben quattro mesi di assenza dal terreno di gioco, causa la lesione d’alto grado al bicipite femorale della coscia destra e l’intervento chirurgico, a cui si è sottoposto in patria, torna ad allenarsi a Castel Volturno insieme ai compagni. Le sue condizioni fisiche sono buone pur se, naturalmente, non è ancora al 100% della forma. Dunque il belga sta per cominciare il secondo ciclo azzurro, con la preparazione per il match di campionato di venerdì, col Torino, a Fuorigrotta. Starà però a lui deciderà se si sente in grado di essere convocato, appunto, per la partita coi granata. Quest’oggi, nella seduta, al centro Sportivo, si valuteranno le risposte del suo corpo e dei suoi muscoli. Fisicamente De Bruyne sta bene, però è fermo dallo scorso 25 ottobre data del big match Napoli-Inter 3-1. Il centrocampista ex City, si infortunò calciando il rigore dell’1-0.I n In Belgio ha lavorato molto bene, con la voglia di tornare il prima possibile a disposizione, per cui ha bruciato i tempi, quindi l’ipotesi di una convocazione per venerdì sera è reale, ma soltanto il calciatore dovrà dire al mister: “Me la sento”, altrimenti non sarà della gara.