KEVIN DE BRUYNE – Il fuoriclasse belga stamane torna ad allenarsi con i compagni

Armando Fico 2 Marzo 2026

Buone notizie dall’infermeria azzurra. a quanto pare, questa mattina, Kevin De Bruyne, dopo ben quattro mesi di assenza dal terreno di gioco, causa la lesione d’alto grado al bicipite femorale della coscia destra e l’intervento chirurgico, a cui si è sottoposto in patria,  torna ad allenarsi a Castel Volturno insieme ai compagni. Le sue condizioni fisiche sono buone pur se, naturalmente, non è ancora al 100% della forma. Dunque il belga sta per cominciare il secondo ciclo azzurro, con la preparazione per il match di campionato di venerdì, col Torino, a Fuorigrotta. Starà però a lui  deciderà se si sente in grado di essere convocato, appunto, per la partita coi granata. Quest’oggi, nella seduta, al centro Sportivo, si valuteranno le risposte del suo corpo e dei suoi muscoli. Fisicamente De Bruyne  sta bene, però è fermo dallo scorso 25 ottobre data del big match  Napoli-Inter 3-1. Il centrocampista ex City, si infortunò calciando il rigore dell’1-0.I n In Belgio ha lavorato molto  bene, con la voglia di tornare il prima possibile  a disposizione, per cui ha bruciato i tempi, quindi l’ipotesi di una convocazione per venerdì sera è  reale, ma soltanto il calciatore dovrà dire al mister: “Me la sento”, altrimenti  non sarà della gara.

Armando Fico

