INTERVISTE

LE INTERVISTE – Neres: siamo i campioni d’Italia e lo vogliamo dimostrare. Milinkovic Savic: complimenti alla squadra

Vincenzo Letizia 30 Novembre 2025 0 27 sec read

Migliori in campo, Daved Neres e Milinkovic Savic non si sottraggono ai microfoni di DAZN.

David Neres sarcastico: “E’ tornato Neres? Io non me ne sono mai andato, sono sempre stato qui. Siamo i campioni d’Italia, ma dobbiamo confermarci di partita in partita. Esultanza? Non so che animale sia, mi piace cambiare e fare esultanze diverse“.
Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, elogia la squadra: “Neres? Ha fatto il suo oggi e nella settimana, chiunque segni poi l’importante è la vittoria. Ho fatto solo una parata, complimenti ai ragazzi che erano davanti a me“.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

LE INTERVISTE – Osimhen: il mio futuro lo deciderà il presidente, a Spalletti auguro il meglio

Al termine del match vinto contro la Sampdoria, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN: “Sono felice e motivato”. L’anno prossimo il presidente […]

4 Giugno 2023 0 22 sec read

De Laurentiis: “La Juve non ha intenzione di pagare la clausola per Higuain, Pereyra e Zaza non ci interessano, il mercato è appena cominciato”

“Nessun club finora ha messo sul tavolo i soldi della clausola e nemmeno Higuain mi ha detto nulla. Tutte le cavolate scritte fanno male ai […]

18 Luglio 2016 0 36 sec read

Benitez a Sky: “Create tante occasioni, la strada è quella giusta. Napoli-Roma? Spero si parli solo di calcio”

Benitez a Sky nel post partita di Atalanta-Napoli: “La stagione del rimpianto per i tanti punti persi? E’ un peccato, perché abbiamo avuto tante occasioni, […]

29 Ottobre 2014 0 38 sec read

Sarri: “Scudetto? Stasera era una gara a parte. Allan può fare una grande stagione”

Il tecnico Maurizio Sarri, dopo la vittoria del Napoli contro la Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diMediaset Premium: “Scudetto? Stasera è una partita […]

26 Settembre 2015 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui