LE INTERVISTE – Neres: siamo i campioni d’Italia e lo vogliamo dimostrare. Milinkovic Savic: complimenti alla squadra

Migliori in campo, Daved Neres e Milinkovic Savic non si sottraggono ai microfoni di DAZN.
David Neres sarcastico: “E’ tornato Neres? Io non me ne sono mai andato, sono sempre stato qui. Siamo i campioni d’Italia, ma dobbiamo confermarci di partita in partita. Esultanza? Non so che animale sia, mi piace cambiare e fare esultanze diverse“.
Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, elogia la squadra: “Neres? Ha fatto il suo oggi e nella settimana, chiunque segni poi l’importante è la vittoria. Ho fatto solo una parata, complimenti ai ragazzi che erano davanti a me“.