LE INTERVISTE – Antonio Conte: “Momento di grande difficoltà, ma col Napoli dobbiamo andare avanti con l’elmetto”

Dopo la vittoria contro la AS Roma, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN. Con franchezza e consapevolezza, il tecnico azzurro ha analizzato il momento delicato della squadra tra assenze e cambi di modulo, lanciando un messaggio di unità e resilienza: “È un momento da elmetto”. Ecco le sue parole che raccontano la sfida di guidare un gruppo in emergenza e la fiducia nel loro potenziale.

Cosa ha fatto la differenza oggi contro la Roma?

“Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, correndo in avanti, non era semplice. La Roma è una ottima squadra, sono contento. Ho chiesto ai ragazzi di guardare l’avversario dritto negli occhi dall’inizio e lo hanno fatto. Detto questo, viviamo un momento di grande difficoltà per le indisponibilità che durerà ancora un po’. Non sono preoccupato, però spero che non accada niente ai giocatori che abbiamo. Nelle defezioni anche per tanto tempo, la squadra ha risposto alla grande.”

Avete cambiato modulo per una questione numerica?

“Sì. Abbiamo cambiato sistema di gioco, tornando a quando sono arrivato per una questione numerica. Non potevamo fare diversamente. La situazione è evidente e purtroppo è andata peggiorando: domani si opera Gilmour e senza Anguissa e De Bruyne ci svuota il centrocampo. Dietro a Lobotka e McTominay, abbiamo un jolly come Elmas e un ragazzo promettente del vivaio come Vergara. Potrebbe essere utile se dovessero arrivare altri infortuni. I ragazzi stanno dimostrando entusiasmo, voglia e determinazione: questo non lo dobbiamo smarrire, perché l’anno scorso ci ha portato a vincere lo scudetto.”

Alcuni hanno definito lei “grande condottiero”. Come la prende?

“Sono veramente contento. Per noi è un momento da elmetto: mantenere questo standard è qualcosa di incredibile. Dovremo fare di necessità virtù per un bel po’, andare avanti uniti, superando le difficoltà. Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi: se vogliamo, possiamo.”

Concludendo, come definirebbe il mestiere di allenatore?

“Difficile trovare un aggettivo. Sicuramente non lo consiglierei a un amico… ma a un nemico sì: è il mestiere più sconsigliato del mondo.”