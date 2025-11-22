NEWS

Scossa ai Campi Flegrei: tremore avvertito a Napoli e allo Stadio Diego Armando Maradona

Vincenzo Letizia 22 Novembre 2025 0 1 min read

Intorno alle 18:55 di questo pomeriggio, l’area dei Campi Flegrei è tornata a farsi sentire. Una scossa sismica — di magnitudo lieve, ma sufficientemente avvertita — ha infatti generato reazioni tra i residenti della zona flegrea e di Napoli: arrivano segnalazioni anche dallo Stadio Maradona, a testimonianza della sua diffusione.

Il contesto dell’evento
Secondo le prime ricostruzioni, la scossa si è verificata in prossimità dell’area vulcanica dei Campi Flegrei, con epicentro nelle vicinanze della Solfatara o dell’intero bacino flegreo.  Le autorità hanno ricevuto numerose segnalazioni, anche nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli, nei pressi dello stadio Maradona, dove alcuni spettatori e tifosi hanno riferito di aver avvertito il tremore.

Reazioni e clima tra i cittadini
Pur trattandosi di una scossa di intensità moderata, l’allarme è significativo: l’area dei Campi Flegrei è da tempo oggetto di monitoraggio per fenomeni di bradisismo e attività sismica microsismica, e la percezione di tremori suscita sempre preoccupazione tra la popolazione. Anche oggi alcuni cittadini, spaventati, si sono riversati in strada, seppure al momento non si segnalino danni a persone o edifici.

Implicazioni e sorveglianza
Un sisma in quest’area non è un evento isolato: l’intero complesso vulcanico flegreo è attentamente sorvegliato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e dalla Protezione Civile, proprio per la sua vulnerabilità e per il potenziale impatto che variazioni nel sollevamento o nella pressione dei gas possono avere sul territorio.  Anche per questo motivo, quando si verificano scosse — anche deboli — viene attivata una catena di verifica: dalle rilevazioni strumentali fino all’ispezione delle strutture più sensibili, come ad esempio gli stadi o gli edifici pubblici.

Questa nuova scossa ai Campi Flegrei — avvertita fino ai confini dello stadio Maradona e nei quartieri flegrei-napoletani — ribadisce l’importanza della sorveglianza e della consapevolezza del rischio in una zona vulcano-sismica. Non è motivo immediato di allarme straordinario, ma è un campanello che richiede attenzione e prontezza.

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

