Le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta

Vincenzo Letizia 22 Novembre 2025 0 43 sec read

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. A disposizione: Contini, Ferrante, Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere.  A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

Napoli-Atalanta: dove vederla in tv

Sia Dazn che Sky trasmetteranno il match tra partenopei e orobici, con pre-partita e col calcio d’inizio alle ore 20.45.

Ma c’è anche il canale DAZN, proprio su Sky, per chi volesse vederla col decoder satellitare, o direttamente il canale 251 di Sky.

Dove vederla in tv:

  • app DAZN su smart tv,
  • app DAZN su Sky Q,
  • canale a pagamento DAZN (5€) su Sky
  • Sky (Canale 251)
  • Now Tv
Vincenzo Letizia

