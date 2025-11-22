Le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. A disposizione: Contini, Ferrante, Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
Napoli-Atalanta: dove vederla in tv
Sia Dazn che Sky trasmetteranno il match tra partenopei e orobici, con pre-partita e col calcio d’inizio alle ore 20.45.
Ma c’è anche il canale DAZN, proprio su Sky, per chi volesse vederla col decoder satellitare, o direttamente il canale 251 di Sky.
Dove vederla in tv:
- app DAZN su smart tv,
- app DAZN su Sky Q,
- canale a pagamento DAZN (5€) su Sky
- Sky (Canale 251)
- Now Tv