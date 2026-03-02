IL PUNTO SULLA A

IL PUNTO SULLA A- 27esimo turno, spettacolare 3 a 3 fra Roma e Juve, successi per Milan, Sassuolo e Torino

Armando Fico 2 Marzo 2026

La domenica calcistica di serie A,  relativa alla 27esima giornata, orfana dei due ultimi posticipi di questa sera in cui si affrontano Pisa e Bologna e Udinese – Fiorentina, ha registrato i seguenti risultati:

Cremonese – Milan 0-2

Sassuolo – Atalanta 2-1

Torino – Lazio 2-0

Roma – Juventus 3-3

Assolutamente emozionante e spettacolare il pareggio a suon di Gol fra giallorossi e bianconeri, all’Olimpico, questi ultimi capaci di rimontare il 3 a 1 degli uomini di Gasperini, che hanno peccato di presunzione credendo di aver giù vinto. Con questo risultato, la classifica delle due compagini, in lotta per i primi quattro posti, resta invariata ma, entrambe, perdono terreno dal Napoli. Il Milan vendica la sconfitta dell’andata, espugnando lo Zini di Cremona L’Atalanta cade a Reggio Emilia, forse per lo sforzo pesante di Champions,  per ribaltare il punteggio di Dortmund, di mercoledì scorso. Infine ,i granata del neo tecnico D’Aversa, battono la Lazio per 2 a 0 e fanno un buon passo in avanti verso le zone tranquille della graduatoria.

Armando Fico

