Rino Marchesi, addio al grande ex allenatore del Napoli: il calcio italiano in lutto

Il mondo del calcio si stringe nel ricordo di un uomo che ha vissuto questo sport con stile, competenza e passione autentica. La scomparsa di Rino Marchesi, avvenuta il 1° marzo 2026 all’età di 88 anni, lascia un vuoto profondo tra tifosi, addetti ai lavori e chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerne il valore umano e professionale.

Un uomo di calcio vero

Prima calciatore, poi allenatore, Marchesi ha attraversato il calcio italiano in decenni di trasformazioni, portando sempre con sé una cifra stilistica precisa: equilibrio, studio e rispetto. Non era uomo da proclami, ma da campo. La sua carriera in panchina lo ha visto protagonista in piazze importanti, dove ha saputo farsi apprezzare per preparazione tattica e capacità di gestione del gruppo.

Tra le tappe significative del suo percorso spicca quella alla guida del SSC Napoli, esperienza che lo ha legato per sempre al cuore azzurro. In un periodo delicato e di ricostruzione, Marchesi seppe dare ordine e identità a una squadra in cerca di stabilità, lavorando con serietà e senso di responsabilità.

L’eredità a Napoli

A Napoli non fu soltanto un allenatore, ma un professionista capace di trasmettere mentalità. In una città dove il calcio è passione viscerale, Marchesi seppe imporsi con il lavoro quotidiano, senza mai cercare riflettori. Il suo contributo tecnico fu importante nel consolidare basi che sarebbero poi state fondamentali per la crescita successiva del club.

Chi lo ha conosciuto ricorda la sua pacatezza in conferenza stampa, la lucidità nelle analisi e la fermezza nello spogliatoio. Non urlava, ma si faceva ascoltare. Non prometteva miracoli, ma costruiva certezze.

Un esempio di professionalità

Marchesi apparteneva a una generazione di allenatori che studiava il calcio con rigore quasi accademico. Preparazione atletica, disciplina tattica, attenzione ai dettagli: tutto veniva curato con meticolosità. Eppure, dietro quell’apparente severità, c’era un uomo capace di empatia e dialogo.

Il suo nome resta legato a un calcio fatto di sostanza, di idee e di rispetto per il gioco. Un calcio forse meno spettacolarizzato, ma profondamente autentico.

Il saluto del calcio italiano

Con la scomparsa di Rino Marchesi se ne va un pezzo di storia del nostro pallone. Le sue panchine, i suoi insegnamenti, il suo stile rimarranno nella memoria di chi ama questo sport.

Napoli lo ricorda con affetto e gratitudine. Perché al di là dei risultati, ciò che resta è la traccia lasciata nel tempo: quella di un professionista serio, di un uomo perbene, di un allenatore che ha saputo onorare la maglia azzurra con competenza e dignità.



Il calcio perde un maestro silenzioso, ma il suo esempio continuerà a vivere nei racconti, nei ricordi e in quella cultura del lavoro che oggi più che mai rappresenta un valore. Ciao Mister, grazie per aver scritto una pagina importante della storia azzurra.