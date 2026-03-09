Napoli, i nuovi mostri di Conte: Alisson Santos, Elmas e Gilmour trascinano la corsa Champions

Il Napoli ha ritrovato slancio e convinzione proprio nel momento più delicato della stagione. Dopo settimane complicate, tra infortuni e difficoltà offensive, la squadra di Antonio Conte ha scoperto nuove energie e nuovi protagonisti. Non solo certezze consolidate, ma anche uomini che stanno emergendo come autentici valori aggiunti: Alisson Santos, Elif Elmas e Billy Gilmour. Tre storie diverse, unite da un filo comune: incidere nel momento in cui la stagione entra nella sua fase decisiva e la corsa alla Champions League si fa sempre più serrata.

Alisson Santos, il brasiliano che ha acceso l’attacco



Tra le sorprese più luminose delle ultime settimane c’è sicuramente Alisson Santos. L’attaccante brasiliano, arrivato con curiosità ma anche con qualche interrogativo, si sta rivelando una pedina preziosa nello scacchiere offensivo azzurro.

Alisson ha trovato ritmo e continuità, dimostrando di possedere qualità importanti: velocità, dribbling e soprattutto senso del gol. I suoi numeri stanno iniziando a pesare anche nelle partite che contano e la sensazione è che il Napoli abbia trovato un attaccante capace di incidere nei momenti decisivi.

Il club partenopeo sta valutando seriamente il suo riscatto: le prestazioni offerte stanno convincendo dirigenza e staff tecnico che il brasiliano possa diventare una risorsa stabile per il futuro.

Elif Elmas, il trasformismo che conquista Conte

Se Alisson rappresenta la novità più brillante, Elif Elmas è invece la conferma di un talento capace di reinventarsi continuamente. Il centrocampista macedone ha dimostrato ancora una volta una duttilità tattica rara, qualità che lo rende prezioso in un sistema di gioco esigente come quello di Conte.

Regista, mezzala, trequartista o esterno offensivo: Elmas ha interpretato più ruoli con efficacia, offrendo dinamismo, tecnica e capacità di inserimento. Il suo contributo non si misura solo nei numeri, ma anche nella capacità di dare equilibrio e imprevedibilità alla manovra offensiva.

Conte lo considera ormai un elemento chiave della rosa, e non è un caso che il Napoli stia valutando con attenzione anche la sua posizione contrattuale in vista del futuro.

Billy Gilmour, la regia che dà ordine al centrocampo



Accanto a Elmas, un altro protagonista in crescita è Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese ha iniziato a prendersi spazio con personalità, mostrando le qualità che lo avevano fatto emergere nel calcio inglese.

Visione di gioco, precisione nei passaggi e capacità di dettare i tempi: Gilmour sta diventando un riferimento nella costruzione della manovra. Nonostante la giovane età, dimostra maturità e intelligenza tattica, caratteristiche che Conte apprezza particolarmente.

Il Napoli lo aveva seguito con attenzione già in passato e ora si gode un giocatore che potrebbe rappresentare una soluzione importante per il presente e per il futuro.

Tre storie, un obiettivo: la Champions

La crescita di Alisson Santos, Elif Elmas e Billy Gilmour arriva nel momento più delicato della stagione. Il Napoli è immerso nella lotta per i posti europei e ogni dettaglio può fare la differenza.

Questi tre giocatori stanno offrendo nuove soluzioni tattiche e tecniche, aumentando la profondità della rosa e permettendo a Conte di avere più alternative. In un campionato lungo e logorante, la capacità di trovare protagonisti inattesi può diventare l’arma decisiva.

Se il Napoli riuscirà davvero a centrare l’obiettivo Champions, molto passerà anche dalle prestazioni di questi nuovi protagonisti. I “nuovi mostri” di Conte, come qualcuno già li ha ribattezzati, sono pronti a lasciare il segno nel finale di stagione.