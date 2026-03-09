NEWS

Mc Tominay – Da domani lo scozzese dovrebbe ritornare ad aggregarsi al gruppo, in vista del Lecce

Armando Fico 9 Marzo 2026

Sembrano migliorare le condizioni del centrocampista azzurro Scott Mc Tominay, infatti da domani dovrebbe ritornare al allenarsi in gruppo, nella speranza di poterlo rivedere, sabato prossimo, al Maradona contro il Lecce. L’infiammazione al tendine riacutizzatasi nel corso del secondo tempo della vittoriosa gara di Marassi, con il Genoa, ora, è sotto controllo. L’ex United manca dal terreno di gioco da cinque partite e il suo rientro, a meno di imprevisti dell’ultimo momento è ormai vicino. Lo stesso Conte, nella conferenza stampa tenuta al termine del match di venerdì scorso, ha annunciato la possibile convocazione di Mc Tominay per la sfida con i salentini. Il mister azzurro, quindi, sabato prossimo, seppur non giocasse dall’inizio, potrebbe avere un’arma in più anche in fase offensiva, visto che lo scozzese ha un grosso feeling col gol.

Armando Fico

