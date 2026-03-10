ANTONIO VERGARA – Il giovane talento del Napoli resterà fermo almeno una quindicina di giorni, a causa della fascite plantare

Purtroppo, anche Antonio Vergara non è sfuggito alla maledizione infortuna che in questa stagione ha falcidiato il Napoli. Il giovane talento azzurro colpito dalla fascite plantare, accusata nella gara col Torino, molto probabilmente lo terrà fermo ai box, almeno per una quindicina di giorni, il che significa che dovrà saltare le prossime due gare di campionato e presumibilmente pure la Nazionale di Gattuso impegnata nei playoff spareggi per la qualificazione al Mondiale di giugno. La diagnosi ufficiale si saprà a breve, però non filtra ottimismo per un suo imminente recupero: l’infiammazione non è scomparsa e perciò l’attaccante completerà gli accertamenti strumentali in giornata, quando il Napoli riprenderà gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Qualora gli ultimi esami dovessero confermare la prima sentenza dello staff medico, Conte dovrà fare a meno di lui, sia sabato col Lecce a Fuorigrotta, sia la trasferta di Cagliari di venerdì 22 alla Unipol Domus Arena. Questo problema gli impedirà di essere chiamato dal Ct Gattuso in Nazionale. Infatti l’ex tecnico del Napoli aveva intenzione di convocarlo per il match contro L’Irlanda del Nord, in calendario a Bergamo, il prossimo 26 marzo. Un vero peccato, visto che Vergara meritava assolutamente l’attenzione del Commissario tecnico dell’Italia.