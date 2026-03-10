NEWS

NAPOLI – Il rientro di capitan Di Lorenzo previsto per il big match col Diavolo rossonero nel giorno di Pasquetta

Armando Fico 10 Marzo 2026 0 46 sec read

Giovanni Di Lorenzo, preziosa bandiera del club azzurro, sta continuando, con grande determinazione, il suo iter di recupero per accelerare il ritorno in squadra. Come ricorderete il terzino ex Empoli, è stato fermato da un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro, subito nel corso della gara contro la Fiorentina, per cui sta seguendo, con costanza, il percorso di riabilitazione stabilito dallo staff medico della società. Anche nella giornata odierna il capitano si recherà nella struttura specializzata in fisioterapia e riabilitazione, nella quale sta svolgendo il lavoro adatto per rafforzare il ginocchio. Dunque il recupero va avanti in maniera regolare senza ostacoli, grazie pure al calciatore, il quale sta evidenziando un grande impegno e professionalità. In poche parole filtra ottimismo su un suo imminente ritorno in gruppo. Si prospetta l’ipotesi, come Conte ha annunciato, di un suo rientro per il big match del Maradona, contro il Milan , in calendario il 6 aprile prossimo, giorno di Pasquetta.

Armando Fico

