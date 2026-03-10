NAPOLI vs LECCE – Conte ha diversi dubbi sulla formazione da schierare, sabato, al Maradona, contro i salentini

Dopo aver concesso ben tre giorni di meritato riposo, Antonio Conte, stamane, ritroverà la rosa a Castel, Volturno per riprendere gli allenamenti in vista dell’anticipo con il Lecce di sabato e per preparare il rush finale di stagione, nel quale intende raggiungere con tranquillità, l’obiettivo qualificazione Champions League. Oggi, pertanto, gli azzurri tornano in campo col morale alto, grazi al successo con il Torino che ha consolidato il terzo posto in classifica. Il Napoli ha dalla sua il calendario che prevede, in queste ultime dieci partite, ben sei da disputare nel fortino dell’ex San Paolo, in cui i partenopei non perdono da quindici mesi. L’allenatore, peraltro leccese di nascita, nutre diversi dubbi sulla formazione titolare da schierare contro i salentini. Quasi sicuro il rientro di Scott Mc Tominay che dovrebbe, tuttavia, partire dalla panchina, quindi mancando Vergara potrebbe giocare, dal primo minuto Anguissa? Il mister sta riflettendo su questa possibilità. Inoltre, dovremmo rivedere anche Lobotka, il quale al 90% partirà titolare. Poi, Elmas, col ritorno del camerunense e dello slovacco, potrebbe giocare più avanzato, infine dubbi su chi mandare tra i pali e ballottaggio tra Beukema e Olivera per un posto nel reparto arretrato. Infine, l’ex Verona Giovane è sotto i riflettori del tecnico azzurro che gli darebbe volentieri una chance dal primo minuto. Ma per il momento è solo un’ipotesi. Sicuro della conferma, invece, Allisson Santos, dimostratosi un acquisto azzeccato da parte del ds Manna.