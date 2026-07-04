CALCIOMERCATO – Napoli, interesse concreto per il difensore Mbekezeli Mbokazi

Il Napoli pesca dal Mondiale per rinforzare la difesa. Nel mirino degli azzurri ci sarebbe finito Mbekezeli Mbokazi, centrale dei Chicago Fire e in campo col Sudafrica. Lo ha confermato Basia Michaels, agente del centrale a Stile Tv: “C’è un grande interesse da parte del Napoli e una forte attenzione a questa situazione da parte dei Chicago Fire – ha detto nel corso della trasmissione ‘Salite sulla giostra -. Non ho avuto contatti con il direttore sportivo del Napoli. In Italia i Chicago Fire sono impegnati fortemente su questo fronte e vogliono vendere il giocatore. Giocare a Napoli? Se è fattibile, e i club riusciranno a trovare un accordo, credo che si potrebbe arrivare a una conclusione. Sono consapevole che ci siano rumour su club belgi, tedeschi e italiani, ma per ora nulla di concreto e nessun contatto diretto con i Chicago Fire”.

E ancora: “Ho sentito voci da Brentford, Nottingham Forrest, ma noi restiamo in attesa e soprattutto aspettiamo un interesse concreto, non solo delle richieste. L’Italia è un bel paese, ho fatto molte ricerche e aspettiamo qualcosa di concreto” ha concluso Michaels.