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CALCIOMERCATO – Napoli, interesse concreto per il difensore Mbekezeli Mbokazi

Vincenzo Letizia 4 Luglio 2026 0 55 sec read

Il Napoli pesca dal Mondiale per rinforzare la difesa. Nel mirino degli azzurri ci sarebbe finito Mbekezeli Mbokazi, centrale dei Chicago Fire e in campo col Sudafrica. Lo ha confermato Basia Michaels, agente del centrale a Stile Tv: “C’è un grande interesse da parte del Napoli e una forte attenzione a questa situazione da parte dei Chicago Fire – ha detto nel corso della trasmissione ‘Salite sulla giostra -. Non ho avuto contatti con il direttore sportivo del Napoli. In Italia i Chicago Fire sono impegnati fortemente su questo fronte e vogliono vendere il giocatore. Giocare a Napoli? Se è fattibile, e i club riusciranno a trovare un accordo, credo che si potrebbe arrivare a una conclusione. Sono consapevole che ci siano rumour su club belgi, tedeschi e italiani, ma per ora nulla di concreto e nessun contatto diretto con i Chicago Fire”.

E ancora: “Ho sentito voci da Brentford, Nottingham Forrest, ma noi restiamo in attesa e soprattutto aspettiamo un interesse concreto, non solo delle richieste. L’Italia è un bel paese, ho fatto molte ricerche e aspettiamo qualcosa di concreto” ha concluso Michaels.  

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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