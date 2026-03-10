NewsMix24

Monday Night serie A 28esimo turno – Lazio Sassuolo 2-1, riscossa biancoceleste con Maldini e Marusic

Armando Fico 10 Marzo 2026 0 24 sec read

Ieri sera, nel Monday Night di A, valido per il 28esimo turno di campionato, la Lazio ha battuto il Sassuolo per 2 a 1, cosicché la squadra di Sarri ha raggiunto quota 37 punti in classifica ovvero -9 dalla Dea. Le reti del successo della compagine biancoleste sono state realizzate da Daniele Maldini e Mausic, autentici protagonisti del match dell’Olimpico, mentre il gol dei neroverdi lo ha siglato larienté. In virtù di tale risultato, sia la Lazio che il Sassuolo, restano nel limbo della graduatoria.

