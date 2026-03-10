EDITORIALE – Senza i numerosissimi infortuni il Napoli avrebbe combattuto con l’Inter per lo scudetto?

Editoriale. La stagione in corso, del Napoli, a causa dei numerosi infortuni, non sta rispecchiando i pronostici della vigilia e le aspettative della tifoseria partenopea. Prima del campionato tutti davano la squadra di Conte come favorita per rivincere il titolo, alla luce della milionaria campagna estiva del calciomercato. Invece, non sarà come si prevedeva, attualmente l’unico obiettivo perseguibile è quello di entrare tra le prime quattro, magari arrivando alla piazza d’onore, dietro l’Inter, in caso di successo nello scontro diretto con il Milan nel giorno del Lunedì dell’Angelo, allo stadio Maradona. La società di De Laurentiis era reduce da due scudetti in tre stagioni e quest’anno, specie con la conferma di un tecnico, tra i più vincenti in assoluto, si credeva di bissare il trionfo dell’anno scorso. Però, gli infortuni, tantissimi, sono stati un fattore determinante ai fini della stagione. Antonio Conte ha dovuto friggere il pesce con l’acqua, essendo di settimana in settimana, alle prese con qualche infortunio di grave entità. Gli azzurri sono riusciti a rimediare, seppur parzialmente in campionato, dove nonostante tutto, sono lassù, in terza posizione ma in Champions hanno fatto figuracce incredibili, non conquistando neanche l’accesso ai playoff spareggi. Mai, in passato in Champions, si erano registrati disastri simili. Arrivare al secondo posto in classifica, con tutto quello che ha subito il Napoli, significherebbe che senza infortuni l’undici dell’allenatore salentino avrebbe potuto rivincere lo scudetto o, quanto meno lottare, fino all’ultimo con i nerazzurri di Chivu. Sicuramente con la rosa al completo il Napoli avrebbe oggi, una decina di punti in più. Sarebbe stato molto bello vedere questa squadra giocare coni suoi titolarissimi. Ma tant’è, accontentiamoci della vittoria in Supercoppa e della quasi certa qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale che porterà fior di milioni nelle casse sociali.