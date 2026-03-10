EDITORIALE

EDITORIALE – Senza i numerosissimi infortuni il Napoli avrebbe combattuto con l’Inter per lo scudetto?

Armando Fico 10 Marzo 2026 0 1 min read

Editoriale. La stagione in corso, del Napoli, a causa dei numerosi infortuni, non sta rispecchiando i pronostici della vigilia e le aspettative della tifoseria partenopea. Prima del campionato tutti davano la squadra di Conte come favorita per rivincere il titolo, alla luce della milionaria campagna estiva del calciomercato. Invece, non sarà come si prevedeva, attualmente l’unico obiettivo perseguibile è quello di entrare tra le prime quattro, magari arrivando alla piazza d’onore, dietro l’Inter, in caso di successo nello scontro diretto con il Milan  nel giorno del Lunedì dell’Angelo, allo stadio Maradona.  La società di De Laurentiis  era reduce  da due scudetti in tre stagioni e quest’anno, specie con la conferma di un tecnico, tra i  più vincenti in assoluto, si credeva di bissare il trionfo dell’anno scorso. Però, gli infortuni, tantissimi,  sono stati  un fattore determinante ai fini della stagione. Antonio Conte ha dovuto friggere il pesce con l’acqua, essendo di settimana in settimana, alle prese con qualche infortunio di grave entità. Gli azzurri sono riusciti a rimediare, seppur parzialmente in campionato, dove nonostante tutto, sono lassù, in terza posizione ma in Champions hanno fatto figuracce incredibili, non conquistando neanche l’accesso ai playoff spareggi. Mai, in passato in Champions, si erano registrati disastri simili. Arrivare al secondo posto in classifica, con tutto quello che ha subito il Napoli, significherebbe che senza infortuni l’undici dell’allenatore salentino avrebbe potuto rivincere  lo scudetto o, quanto meno lottare, fino all’ultimo con i nerazzurri di Chivu. Sicuramente con la rosa al completo il Napoli avrebbe oggi,  una decina di punti in più. Sarebbe stato molto bello vedere questa squadra giocare coni suoi titolarissimi. Ma tant’è, accontentiamoci della vittoria in Supercoppa e della quasi certa  qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale che porterà fior di milioni nelle casse sociali. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

VERGARA – Il calciatore napoletano osservato speciale del ct Gattuso che invia Bonucci a Genova per vederlo all’opera

Antonio Vergara, giovane stella del Napoli è sempre più l’uomo del giorno. oggi contro il Genoa, a Marassi,  per l’esterno azzurro, sarà la quinta gara […]

7 Febbraio 2026 0 1 min read

Napoli, fiducia totale in Conte: dopo lo sfogo serve la svolta

L’eco delle parole di Antonio Conte ha attraversato la notte napoletana come un tuono. Riflessioni, dubbi, ipotesi: cosa succederà ora? Dopo lo sfogo di Bologna, […]

10 Novembre 2025 0 1 min read

MONDIALE PER CLUB – Monterrey-Inter 1-1: a Sergio Ramos risponde Lautaro

L’Inter di Chivu parte con un pareggio. I nerazzurri dopo la disfatta di Monaco si devono accontentare di un 1-1 contro il non irresistibile Monterrey: al gol […]

18 Giugno 2025 0 1 min read

Serie C, il Benevento esonera Auteri e si affida a Floro Flores

Il Benevento scarica Gaetano Auteri, malgrado il terzo posto nel girone C di Serie C. Il club sannita ha ufficializzato l’esonero, evidentemente poco soddisfatto dei risultati ottenuti nelle […]

11 Novembre 2025 0 16 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui