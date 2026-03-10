COPERTINA

Napoli, infortunio per Vergara: lesione alla fascia plantare e stop per il giovane azzurro

Vincenzo Letizia 10 Marzo 2026 0 1 min read

Il Napoli deve fare i conti con una nuova tegola sul fronte degli infortuni. Dopo la sfida contro il Torino, infatti, si è fermato Antonio Vergara, giovane fantasista azzurro che negli ultimi tempi stava provando a ritagliarsi il proprio spazio nelle rotazioni della squadra di Antonio Conte.
Nelle scorse ore il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico accusato dopo il match. Gli accertamenti hanno purtroppo confermato la presenza di una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro, un infortunio che richiederà un periodo di recupero e che lo costringerà a fermarsi per iniziare il percorso di riabilitazione.

La nota ufficiale del Napoli

A chiarire la situazione è stato lo stesso club partenopeo attraverso un comunicato ufficiale.

“Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Stop e recupero

Al momento non sono stati comunicati tempi precisi per il rientro in campo del giovane azzurro. Molto dipenderà dalla risposta del piede alle terapie e dal percorso riabilitativo che lo staff medico azzurro ha già avviato nelle ultime ore.
Per Antonio Conte si tratta dell’ennesima situazione da monitorare in una stagione in cui gli infortuni stanno rappresentando un fattore non secondario nella gestione della rosa. L’obiettivo sarà quello di recuperare Vergara con prudenza, evitando ricadute e permettendo al giovane talento di tornare a disposizione nelle migliori condizioni possibili.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Osimhen, oggi l’intervento: rischia 3 mesi di stop e la Coppa d’Africa

Con una nota ufficiale ieri il Napoli ha comunicato l’imminente operazione di Victor Osimhen, per curare la frattura multipla allo zigomo (che coinvolge anche l’orbita) […]

23 Novembre 2021 0 1 min read

Sheridan Bird: “Arsenal-Napoli? Credo che gli azzurri la spunteranno”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Sheridan Bird, giornalista “Il San Paolo è famoso per […]

15 Marzo 2019 0 45 sec read

Crippa: “Al napoli manca cattiveria a centrocampo. Speravo in una svolta dopo la Supercoppa”

L’ex centrocampista azzurro, Massimo Crippa, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli domani sera è chiamato a ripetere le prestazioni di livello offerte […]

18 Marzo 2015 0 38 sec read

Benevento, in attesa dell’ufficialità di Memushaj, sembra fatta per l’attaccante Armenteros dall’Heracles Almelo

In queste ore si decidono le ultime trattative di mercato del Benevento. Urgono rinforzi. L’ allenatore Baroni ha confermato che arriveranno calciatori funzionali al progetto […]

28 Agosto 2017 0 36 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui