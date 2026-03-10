Napoli, infortunio per Vergara: lesione alla fascia plantare e stop per il giovane azzurro

Il Napoli deve fare i conti con una nuova tegola sul fronte degli infortuni. Dopo la sfida contro il Torino, infatti, si è fermato Antonio Vergara, giovane fantasista azzurro che negli ultimi tempi stava provando a ritagliarsi il proprio spazio nelle rotazioni della squadra di Antonio Conte.

Nelle scorse ore il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico accusato dopo il match. Gli accertamenti hanno purtroppo confermato la presenza di una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro, un infortunio che richiederà un periodo di recupero e che lo costringerà a fermarsi per iniziare il percorso di riabilitazione.

La nota ufficiale del Napoli

A chiarire la situazione è stato lo stesso club partenopeo attraverso un comunicato ufficiale.

“Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Stop e recupero

Al momento non sono stati comunicati tempi precisi per il rientro in campo del giovane azzurro. Molto dipenderà dalla risposta del piede alle terapie e dal percorso riabilitativo che lo staff medico azzurro ha già avviato nelle ultime ore.

Per Antonio Conte si tratta dell’ennesima situazione da monitorare in una stagione in cui gli infortuni stanno rappresentando un fattore non secondario nella gestione della rosa. L’obiettivo sarà quello di recuperare Vergara con prudenza, evitando ricadute e permettendo al giovane talento di tornare a disposizione nelle migliori condizioni possibili.